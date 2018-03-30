ABD Başkanı Trump'ın sözleriyle ilgili Başbakan Yıldırım'dan "Doğru karar vermiştir, kendisini kutluyoruz." sözleriyle değerlendirdi.

Başbakan Yıldırım, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme açıklamasını "Farklı açıklamalar var ama bizi başkan bağlar. Doğru karar vermiştir, kendisini kutluyoruz." sözleriyle değerlendirdi.

BOSNA ZİYARETİ DÖNÜŞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Başbakan Yıldırım'ı, Bosna Hersek ziyareti dönüşü Esenboğa Havalimanında Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile diğer yetkililer karşıladı.

Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Ankara'ya geldi.

"DOĞRU KARARI VERMİŞTİR, KENDİSİNİ KUTLUYORUZ"

Yıldırım yaptığı açıklamada Fransa'nın tutumunun ağır tahrik olduğunu belirterek ABD ile Fransa'nın vardiya değişimi yaptıklarını söyledi.

Başbakan Yıldırım, Trump'ın Suriye açıklamasına ilişkin, "Farklı açıklamalar var ama bizi başkan bağlar. Doğru karar vermiştir, kendisini kutluyoruz." dedi.

"NOSTALJİK FAALİYETLERE KATILMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Yıldırım, Kosova'daki MİT operasyonuna ilişkin, "Terör örgütlerine yönelik faaliyetler meşru hak" ifadelerini kullandı.

İngiltere-Rusya casus krizine değinen Başbakan Yıldırım, "Nostaljik faaliyetlere katılma lüksümüz yok" açıklamasında bulundu.

Kaynak: haberinburada