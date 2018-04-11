ABD Başkanı Trump'ın "Hazır ol Rusya çünkü hoş, yeni ve 'akıllı' füzelerimiz geliyor." tehdidinin ardından sağduyu mesajı verip, "Dünyadaki durum endişe verici. Sağ duyunun hakim olmasını umuyoruz." dedi.

Rusya ordusundan yapılan açıklamada, Körfez'deki ABD donanmasına bağlı güçlerde hareketlilik olduğu belirtildi.

HERHANGİ BİR ZEHİRLİ MADDEYE RASTLANMADI

Açıklamada, Rus ordusunun kimyasal saldırı olduğu iddia edilen bölgeden örnekler aldığı ancak herhangi zehirli bir maddeye rastlanmadığı belirtildi.

RUS ORDUSU DUMA'YA KONUŞLANACAK

Suriye ve çevresindeki durumun yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, Rus askeri polisinin perşembe günü Duma'ya konuşlandırılacağı belirtildi.

Kaynak: haberinburada