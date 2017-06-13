

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart ayında görevden aldığı New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, kovulma süreciyle ilgili Amerikan ABC televizyonuna açıklamalarda bulundu.







Eski Başsavcı Bharara, görevden alınmadan önceki hafta Başkan Trump'ın kendisine telefonla ulaşmaya çalıştığını, bunun "alışıldık bir durum olmadığını" söyledi.







Bharara, ABD'de yolsuzluğa ve bazı Wall Street şirketlerine yönelik açtığı dosyalarla biliniyordu. Türkiye ise Bharara'nın ismini, İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab aleyhindeki iddianameyi hazırlamasıyla duymuştu.











Bharara, Trump'ın telefonlarının "yürütme ile yargı arasındaki olağan sınırı aştığını" hissettiğini ve ABD Başkanı'nın kendisini üçüncü arayışında da konuşmayı reddetmesinin ardından ardından



kovulduğunu söyledi







kaynak:haberler