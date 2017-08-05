TRUMP'IN TELEVİZYON YILDIZI OLAN ESKİ EŞİ, TÜRKİYE HAYRANI ÇIKTI
Trump'ın 2'nci eşi ve televizyon yıldızı Marla Maples, Türkiye'ye hiç gitmediğini ancak Türk arkadaşlarından dolayı ülkeye hayran olduğunu söyledi.
Başkan Donald Trump'ın ikinci eşi, televizyon yıldızı Marla Maples tam bir Türkiye hayranı olduğunu belirtti. Çok sayıda Türk arkadaşı olduğunu söyleyen Maples, bir süre önce katıldığı Amerikan Türk Cemiyeti'nin gala gecesinde Amerika'nın Sesi'ne konuştu.
KARİYERİNE TÜRK ÇORAP MARKASIYLA BAŞLAMIŞ
En büyük üzüntüsünün Türkiye'ye henüz gidememiş olması olduğunu söyleyen Maples, modellik kariyerine bir Türk malı naylon çorap markasının reklamıyla başladığını belirtti.
"TÜRKİYE MASAL GİBİ BİR ÜLKE"
Maples'in Türkiye sevgisi, Jean Paul Ataker modaevinin sahipleri Şırnaklı modacı kardeşler Numan ve Kerime Ataker'le arkadaş olmasından geliyor: "Beni buraya John Paul (Numan) Ataker'in ablası Kerime davet etti, dünyada gördüğüm en güzel kumaşları yapıyorlar ve ben de bu gece onun tasarımlarından birini giyiyorum. En kısa zamanda onlarla birlikte Türkiye'yi ziyaret etmek istiyorum. Türkiye masal gibi bir ülke ve ben hayatım boyunca hep ziyaret etmek istedim. Türkler de harika insanlar. Burada da birçok başarılı Türk yaşıyor. Böyle davetler sayesinde de ben Türk arkadaşlarıma yenilerini ekliyorum."
TRUMP'LA 1993'TE EVLENDİ 1999'DA BOŞANDI
ABD'nin güney eyaletlerinden Georgia'da doğan Maples, 1984 yılında katıldığı güzellik yarışmasında eyaletinden ikinci güzel seçilmiş, 1985 yılında da ünlü bir güneş yağı markasının güzeli olmuştu. Donald Trump'la 1980'li yılların sonunda tanışan Maples, 1993'te emlak milyarderiyle hayatını birleştirdi. Çiftin kızları Tiffany Ariana Trump yine aynı yıl dünyaya geldi. 1997 yılında ayrılan çift, 1999'da da boşandı.
Kaynak: haberinburada
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