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Trump'ın Tweet'iyle Altın da Fırladı

TRUMP'IN TWEET'İYLE ALTIN DA FIRLADI

ABD Başkanı Trump, paylaştığı tweet'le "Rusya hazır ol, füzeler geliyor" dedi. Bu mesaj sonrasında güvenli liman altın fırladı ve gramı 180 TL'nin üzerine çıktı.

Tarih : 11 Nisan 2018, 18:20
Puan Ver : Trump'ın Tweet'iyle Altın Da Fırladı(7/10)3

ABD`nin Suriye`deki kimyasal saldırı iddialarına askeri yanıt verme ihtimali tartışılırken ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı Tweet`le " Rusya hazır ol, füzeler geliyor" dedi. Bu mesaj sonrasında güvenli liman altın fırladı ve gramı 180 TL'nin üzerine çıktı.

ÇEYREK 295 LİRA, CUMHURİYET BİN 207 LİRA

Bugün kapanışta çeyrek altın 295,00 lira, Cumhuriyet altını 1.207,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,46 yükselişle 180,50 liradan işlem gördü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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