TRUMP`IN VERGİ REFORMUNU ZOR BİR SÜREÇ BEKLİYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın, sağlık reformunu geri çekmek zorunda kalması, seçim vaatlerini gerçekleştirmekte ne kadar başarılı olacağının sorgulanmasına yol açtı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ilk sınavı olarak değerlendirilen sağlık sigortası tasarısında yaşadığı başarısızlık, vergi reformunu da zor bir sürecin beklediğine işaret ediyor.
Cumhuriyetçilerin 7 yıldır iptal etmeye çalıştıkları Obamacare'in alternatifi konusunda bir araya gelememeleri, Trump yönetiminin diğer politikalarının geleceğine yönelik soru işaretleri oluşturdu.
Özellikle Amerikan şirketleri için önem taşıyan yeni vergi reformuna yönelik güçlü beklentiler, 30'a yakın Cumhuriyetçi vekilin sağlık tasarısına Oval Ofis'ten gelen tüm baskı ve tehditlere rağmen muhalefet etmesiyle sarsıldı.
kaynak:milliyet
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