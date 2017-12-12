ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Trump'ın tüm itirazlarına rağmen 1 Ocak'tan itibaren transseksüel bireylerin orduda görev almasına izin verileceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Başkan Donald Trump'ın itirazına rağmen 1 Ocak'tan itibaren transseksüel bireylerin orduya katılmasına izin vereceği bildirildi.

UYGULAMA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda federal bölge mahkemelerince alınan kararlar gereği Savunma Bakanlığı, 1 Ocak 2018'den itibaren transseksüel bireylerin askerlik hizmeti için yapacakları başvuruları işleme almaya başlayacak. Adalet Bakanlığı söz konusu mahkeme kararlarını temyize götürürken bu uygulama yürürlüğe girecek." ifadelerine yer verildi.

MART AYININ SONUNA KADAR SÜRE İSTENDİ

Washington DC federal bölge mahkemesinin Pentagon'a 1 Ocak'ta alım işlemlerinin başlatılması talimatı verdiği belirtilen açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın mahkemeden söz konusu uygulamayı gözden geçirmek üzere mart ayının sonuna kadar süre tanınmasını talep ettiği kaydedildi.

BAŞKAN TRUMP KARŞI ÇIKMIŞTI

Önceki ABD Başkanı Barack Obama, Haziran 2016'da Pentagon'un transseksüel personel istihdam etmesi ve bu anlamda eğilimi olan personelin tıbbi masraflarının karşılanmasına karar vermiş ve uygulamaya geçilmesi için Pentagon'a bir yıl süre tanımıştı. Ancak sürenin dolması üzerine Trump, transseksüellerin orduya alınmasına karşı olduğunu ifade etmiş ve söz konusu uygulamaya geçişi durdurmuştu.

Washington Bölge Mahkemesi ise Trump'ın transseksüellerin Amerikan ordusuna alınmasını engelleyen kararını kasım ayında iptal etme kararı almıştı.

Kaynak: haberinburada