Bimeks İnternet Sitesini Kiraya Verdi
Galatasaray Başkanı Cengiz: Tudor, Kulübe 7,5 Milyon Tl'lik Dava Açtı
Sağlık Bakanlığı Deniz Baykal'ın Sağlık Durumunu Açıkladı
Çavuşoğlu: Abd İle Münbiç Konusunda Anlaşmaya Değil Anlayışa Vardık
Taciz Ettiği Çocukları Birbirleriyle İlişkiye Zorlamış
Ünlü Profesör Anlattı: Tosuncuk'un Hedefi Guinnes Rekorlar Kitabına Girmekti
Abd'de 2 Kişinin Öldüğü Bombalamaların Şüphelisi Öldürüldü
Yıldız Golcüden Galatasaray İtirafı Geldi
Devlet Bahçeli Hakkında Yazılan Kitaba Toplatma Kararı
Diyarbakır'da Nevruz! Polis Kanalizasyonda Bile Bomba Aradı
Atatürk Havalimanında Uzun Kuyruklar Oluştu, Yolcular İsyan Etti
Afrin'de Duygulandıran Diyalog! Komandolarla Karşılaşan Nine: Rabbim Sizden Razı Olsun
Hanımağa Lakaplı Dolandırıcı Emlakçıyı, Polis Parmağından Vurmuş
Beşinci Katta Asılı Kalan Arkadaşını Kurtarmak İsteyen İşçi Düşerek Öldü
İnşaat İşçisi Gibi Şehre Geldi, Pkk Bombacısı Çıktı
Kabil'deki Nevruz Kutlamalarına İntihar Saldırısı: 26 Ölü, 18 Yaralı
Akdağ'dan Çocuk İstismarı Nasıl Önlenecek? Sorusuna Yanıt: Acil Eylem Planı Hazırladık
Dünya Bankasından Türkiye'ye Hibe! Tam 246 Milyon Lira Verecek
Trump'tan 3 Türk Devine Gümrük Duvarı
Şişme Kadın Genelevine Tepkiler Büyüyor, Son Kararı Belediye Verecek

Trump'tan 3 Türk devine gümrük duvarı

TRUMP'TAN 3 TÜRK DEVİNE GÜMRÜK DUVARI

ABD Ticaret Bakanlığı,damping ve sübvansiyon incelemesini tamamladı. İncelemenin ardından 3 Türk çelik tel çubuk üreticisinden Habaş Sınai, Tıbbi Gazlar ve İçdaş Çelik'te sübvansiyon marjı tespit edildi.

Tarih : 21 Mart 2018, 12:30
Puan Ver : Trump'tan 3 Türk Devine Gümrük Duvarı(6/10)2

ABD Ticaret Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu beş ülkeden ithal edilen karbon ve alaşım çelik tel çubuk hakkında yürüttüğü damping ve sübvansiyon incelemesini tamamladı. İncelemenin ardından 3 Türk çelik tel çubuk üreticisinden Habaş Sınai, Tıbbi Gazlar ve İçdaş Çelik'te sübvansiyon marjı tespit edildi.

YÜZDE 148 VERGİ

İthalatın ABD'li üreticilere zarar verdiği kanıtlanırsa İngiltere, İspanya, İtalya, Güney Kore ve Türkiye'den ithal ürünlere beş yıl boyunca yüzde 148'e kadar gümrük vergisi getirilebilecek. ABD Türkiye'den 2016 yılında 20.5 milyon dolar tutarında çelik tel çubuk ithal etti. Türk çelik tel çubuk üreticilerinden Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar aleyhine yüzde 4.74 damping ve yüzde 3.86 sübvansiyon marjı, İçdaş Çelik aleyhine yüzde 7.94 damping ve yüzde 3.81 sübvansiyon marjı tespit edildi. Diğer Türk üreticiler için bu oranlar sırasıyla yüzde 6.34 ve yüzde 3.84 oldu.

İthalatın ABD'li üreticilere zarar verip vermediğini belirleyecek olan Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun tespitini 3 Mayıs'a yakın bir tarihte açıklaması bekleniyor.

SÜBVANSİYON NEDİR?

Sübvansiyon ya da destekleme, devletin kişi ya da kurumlara mal, para veya hizmet biçiminde yaptığı karşılıksız yardımları ifade eder. Sözcük Türkçeye Fransızcadan girmiştir, tam karşılığı TDK Sözlük'te destekleme olarak verilmesine rağmen bir iktisat terimi olarak sıklıkla kullanılmaktadır.

(Reuters)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  Tan  3  Türk  Devine  Gümrük  Duvarı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER