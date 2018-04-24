TRUMP'TAN ÇOK KONUŞULACAK SURİYE ÇIKIŞI: İZ BIRAKMADAN ÇIKMAYACAĞIZ!
Son Dakika! Suriye'yle ilgili yeni değerlendirmede bulunan ABD Başkanı Trump, "Güçlü ve kalıcı bir iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkmayacağız." dedi.
ABD Başkanı Trump, Suriye'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump, "Güçlü ve kalıcı bir iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkmayacağız." diye konuştu.
Trump açıklamasında şunları söyledi:
İran'a Akdeniz'e ulaşma fırsatı vermeyiz. Güçlü ve kalıcı bir iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkmayacağız. Suriye'den çıkmayı çok isterim, yakında eve döneceğiz.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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