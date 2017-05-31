TRUMP'TAN DÜNYA LİDERLERİNE: BENİ CEPTEN ARAYIN
ABD Başkanı Donald Trump cep telefonu numarasını dünya liderlerine dağıtıyor.
ABD Başkanı Donald Trump cep telefonu numarasını dünya liderlerine dağıtıyor. Trump liderlere acil durumlarda beni direkt ara diyerek cep telefonunu verdi. Eşi benzeri görülmemiş bu tavır aslında bir protokol ihlali... Üstelik dünya liderlerinin önemli görüşmeleri güvenli hatlardan yapmaları gerekiyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın cep telefonu numarasını dünya liderlerine vererek acil durumlarda kendisini ‘direkt' aramalarını talep eden ve diplomatik protokolü ihlal eden daveti, görüşmelerinin gizliliği ve güvenliği konusunda endişeleri gündeme getirdi.
ABD'li yetkililerden aktarılan bilgiye göre Trump, Kanada ve Meksika liderlerine, kendisine cep telefonundan ulaşmalarını söyledi.
Trump'ın bu isteğine ikiliden sadece Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun karşılık verdiği kaydedildi.
kaynak:milliyet
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