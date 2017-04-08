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trump'tan esad'a füzeli yanıt

TRUMP'TAN ESAD'A FÜZELİ YANIT

Esad'ın 4 Nisan'daki kimyasal katliamına cevap gecikmedi. Trump'ın emri ile ABD, Şam rejimine ait bir üssü ilk kez vurdu. 59 Tomahawk füzesi fırlatıldı

Tarih : 08 Nisan 2017, 09:43
Puan Ver : Trump'tan Esad'a Füzeli Yanıt(7/10)5


ABD'nin operasyonuna Rusya-İran-Çin dışında tüm dünyadan destek geldi. Muhalifler ise "26 üs daha var hepsi vurulmalı" çağrısı yaptı



Suriye'de 6 yıldır devam eden iç savaşta dengeleri yeniden değiştirecek bir hamle geldi. ABD savaşın başlamasından bu yana ilk kez Esad rejimine ait askeri üssü vurdu. Akdeniz'deki ABD savaş gemilerinden dün sabaha karşı 04.40'ta fırlatılan Tomahawk füzelerinin hedefinde, rejimin 4 Nisan'da İdlib'de 100'den fazla sivilin ölümüne neden olan kimyasal saldırıyı yapan uçakların kalktığı Şayrat Üssü vardı. Operasyonu dünyaya duyuran ABD Başkanı Donald Trump oldu. Florida'daki evinden açıklama yapan Trump, "Suriye'ye yönelik hedefi belli saldırının emrini verdiğini" söyleyerek, "Suriyeli diktatör Beşar Esad, korkunç kimyasal saldırıyı gerçekleştirdi. Bu barbar saldırıyla birçok insan ve hatta güzel bebekler yavaş yavaş, vahşice ve insafsızca öldürüldü. Esad yardıma muhtaç erkek, kadın ve çocukları katletti. Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığına hiç şüphe yok" dedi.



 



kaynak:sabah








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