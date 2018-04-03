TRUMP'TAN İKİNCİ SURİYE AÇIKLAMASI: ASKERLERİMİZİN DÖNME VAKTİ GELDİ!
Daha önce Suriye'deki ABD askerlerinin çekilmesi gerektiğini söyleyen ABD Başkanı Trump'tan bir açıklama daha geldi.
Trump, ABD askerlerinin Suriye'de durmasının külfetli olduğunu söyleyip, "Artık ABD askerlerinin dönme vakti geldi" dedi.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yengesine Saçlarından Sürükleyerek Tecavüz Eden Sapık Yakalandı!
- Son Dakika! Centcom Komutanı Joseph Votel: Ypg Suriye'de Ana Ortağımız
- Putin'den S-400 Müjdesi! Erdoğan'ın Yanında Açıkladı: Hızlandırıyoruz!
- Barışmak İstemeyen Eşini Dövmüştü! Savcı, Öldürmeye Teşebbüsten 39 Yıl Hapis İstedi
- Batı'yı Korkutan Toplantıda Kadro Tamamlandı! Ruhani Ankara'da
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Almanya'da Metrolar Birbirine Girdi: Onlarca Yaralı Var
- 170 Milyon Yıllık Dinozor Ayak İzi Bulundu
- Avrupa Hava Sahasını Kilitlendi! İstanbul'dan Kalkan Uçaklar Da Etkileniyor
- Çinli Baba 24 Yıl Önce Kaybettiği Kızına Kavuştu, Buluşmaları Olay Oldu
- Güney Afrika'nın Annesi, Winnie Mandela Hayatını Kaybetti
Bu Haberle İlgili Yorumlar