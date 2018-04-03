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Trump'tan İkinci Suriye Açıklaması: Askerlerimizin Dönme Vakti Geldi!
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TRUMP'TAN İKİNCİ SURİYE AÇIKLAMASI: ASKERLERİMİZİN DÖNME VAKTİ GELDİ!


Trump'tan ikinci Suriye açıklaması: Askerlerimizin dönme vakti geldi!
Tarih : 03 Nisan 2018, 21:50
Puan Ver : Trump'tan İkinci Suriye Açıklaması: Askerlerimizin Dönme Vakti Geldi!(8/10)4

Daha önce Suriye'deki ABD askerlerinin çekilmesi gerektiğini söyleyen ABD Başkanı Trump'tan bir açıklama daha geldi.

Trump, ABD askerlerinin Suriye'de durmasının külfetli olduğunu söyleyip, "Artık ABD askerlerinin dönme vakti geldi" dedi.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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