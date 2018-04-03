Daha önce Suriye'deki ABD askerlerinin çekilmesi gerektiğini söyleyen ABD Başkanı Trump'tan bir açıklama daha geldi.

Trump, ABD askerlerinin Suriye'de durmasının külfetli olduğunu söyleyip, "Artık ABD askerlerinin dönme vakti geldi" dedi.

Ayrıntılar Geliyor..

Kaynak: haberinburada