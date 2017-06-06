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trump'tan ilk katar açıklaması!

TRUMP'TAN İLK KATAR AÇIKLAMASI!

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'da yaşanan Katar kriziyle ilgili ilk kez açıklama yaptı

Tarih : 06 Haziran 2017, 15:35
Puan Ver : Trump'tan İlk Katar Açıklaması!(7/10)4


ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'da yaşanan Katar krizine ilişkin konuştu.



Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, "Ortadoğu'ya ziyaretim sırasında, radikal ideolojinin daha fazla fonlanmaması gerektiğini söyledim. Liderler Katar'ı işaret etti." ifadelerini kullandı.



Aralarında Suudi Arabistan ve Mısır'ın da olduğu 6 ülke, terörizme destek verdiği gerekçesiyle Katar ile olan ilişkilerini kestiklerini açıklamış, bu kararın ardında Trump'ın Riyad ziyaretinin olduğu iddia edilmişti.

 



 



kaynak:sabah








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