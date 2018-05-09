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Trump'tan İran'a nükleer anlaşma iptali sonrası savaş tehdidi!

TRUMP'TAN İRAN'A NÜKLEER ANLAŞMA İPTALİ SONRASI SAVAŞ TEHDİDİ!

Son dakika... İran'la yapılan nükleer anlaşmayı iptal eden ABD Başkanı Trump, "İran nükleer programa başlarsa sonuçları sert olur." dedi.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 19:30
Puan Ver : Trump'tan İran'a Nükleer Anlaşma İptali Sonrası Savaş Tehdidi!(10/10)6

İran'la yapılan nükleer anlaşmayı iptal eden ABD Başkanı Donal Trump, "İran nükleer programa başlarsa sonuçları sert olur. İran ya müzakere edecek ya da bir şeyler olacak." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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