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Trump'tan İran'a tehdit: Daha büyük sorunlarla karşılaşacaklar!

TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT: DAHA BÜYÜK SORUNLARLA KARŞILAŞACAKLAR!

ABD Başkanı Trump, nükleer faaliyetleriyle ilgili İran'ı uyarıp, "Yeniden başlatırlarsa, bugüne kadar olduğundan çok daha büyük sorunlarla karşılaşacaklar." dedi.

Tarih : 24 Nisan 2018, 20:00
Puan Ver : Trump'tan İran'a Tehdit: Daha Büyük Sorunlarla Karşılaşacaklar!(6/10)2

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeniden nükleer programına başlamaması konusunda uyarılarda bulunarak, "Eğer İran nükleer programını yeniden başlatırsa, bugüne kadar olduğundan çok daha büyük sorunlarla karşılaşacak." ifadesini kullandı.

MACRON GÖRÜŞMESİ SONRASI SORULARI YANITLADI

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Oval Ofis'te basın mensuplarının İran'la nükleer anlaşma konusundaki sorularını yanıtladı.

ANLAŞMAYI ELEŞTİRDİ

İran'la ABD arasındaki nükleer anlaşmanın "çok kötü bir anlaşma" olduğunu ve "hiç yapılmaması gerektiğini" yineleyen Trump, Tahran yönetiminin nükleer konusundaki son açıklamalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

"BUGÜNE KADAR OLDUĞUNDAN DAHA BÜYÜK SORUNLARLA KARŞILAŞACAK"

Trump, "Eğer İran nükleer programını yeniden başlatırsa, bugüne kadar olduğundan çok daha büyük sorunlarla karşılaşacak." değerlendirmesini yaptı.

Macron ile yapacakları görüşmelerde İran'la nükleer anlaşma konusunun en önemli gündem maddelerinden biri olacağını vurgulayan Trump, Orta Doğu'da sorun olan tüm alanlarda hep İran'la karşılaştıklarını ve bu ülkenin Suriye'den Yemen'e kadar birçok olayın içinde olduğunu belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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