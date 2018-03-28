TRUMP'TAN KİM'E ZEYTİN DALI: İKİMİZİN GÖRÜŞMESİNİ DÖRT GÖZLE BEKİLYORUM
Çin ziyaretinde nükleer silahsızlanma sözüne sadık kalacaklarını belirten Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ABD'den cevap geldi. Başkan Trump "İkimizin görüşmesini dört gözle bekliyorum" dedi.
Çin'i ziyaret ettiği resmi haber ajansları tarafından duyurulan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un Çin Lideri Jinping'e söyledikleri anında yankı buldu.
"NÜKLEER SİLAHSIZLANMA SÖZÜNE BAĞLI KALACAĞIZ"
Şinhua ajansının haberinde, Kim'in Çin lideri Jinping'e, "nükleer silahsızlanma sözüne bağlı kalacağı" konusunda güvence verdiği aktarılarak şu sözleri duyuruldu:
" Güney Kore ve ABD bizim iyi niyetimize olumlu yanıt verirse ve bölgede bir barış ve istikrar atmosferi oluşması için kararlı adımlar atarsa, Kore Yarımadası nükleer silahlardan arındırılabilir."
TRUMP TWEET ATTI
Bugün konuyla ilgili tweet atan ABD Başkanı Trump, "Şimdi Kim Jong Un'un halkı ve insanlık için doğru olanı yapması hakkında iyi bir şans var. İkimizin görüşmesini dört gözle bekliyorum" dedi.
RUSYA DA GÖRÜŞMEDEN MEMNUN
Sürpriz randevudan mennuniyet duyduğunu belirten Rusya, bundan sonraki olumlu değişiklikler için önemli bir adım atıldığını duyurdu. Moskova ayrıca Rusya lideri Putin ve Kim'in buluşması için henüz acil bir plan olmadığını da bildirdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Üniversiteli Alara'nın, Odasında İntihar Ettiği Hocası Konuştu
- 2'nci Çiftlik Bank Skandalında Yeni Gelişme! Kurucusu Gözaltına Alındı
- Beyin Takımı Ortaya Çıktı! İşte Çiftlik Bank'ın Yazılımcısı
- 'mhp İttifakı Kürt Oylarını Etkiler Mi' Sorusuna Erdoğan'dan Yanıt
- Erdoğan, Bozkurt İşaretiyle İlgili İlk Kez Konuştu!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kazaya Yardıma Giden Polise Araba Çarptı! Talihsiz Anlar Kamerada
- Kim Jong'un Eşi Çin Ziyaretinde Ortaya Çıktı! İşte Kuzey Korenin Gizemli First Lady'si
- Adana'da Ender Rastlanan Kuş Türü Görüntülendi
- Terlik Yutan Piton, Açlıktan Ölmesin Diye Ameliyat Edildi
- Tecavüz Pazarlığı Ortaya Çıktı! Tecavüzcünün Kardeşine Tecavüz Ettiler
Bu Haberle İlgili Yorumlar