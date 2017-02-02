Avrupa Birliği, O Ülkeyle Vizeleri Kaldırıyor!
Güneş Tutulması Ne Zaman?
Pfdk'dan Aziz Yıldırım'a Ceza!
Kiralık Konutta Talep De Kira Da Düştü
Merkez'in Döviz Rezervleri 269 Milyon Dolar Arttı
Hükümetten Flaş Dolar Açıklaması
Yunanistan'dan Tehlikeli Hamle!
Alerjik Sorunları Olan Çocuklar İçin Kolay Çözüm!
Zekai Aksakallı El Bab'a Gitti
Tuğba Özerk Tek Celsede Boşandı
Otizmli Çocuğumu Okuldan Attılar İddiası
Ses Kısıklığının Nedeni Bambaşka Olabilir!
Raspberry Pi Yapay Zekaya Kavuşuyor
Güneş Enerjili Yüzen Adalar Geliyor
Türkiye'nin İlk Espor Derbisi Berabere Sonuçlandı!
Ultimate Marvel Vs. Capcom 3 Ssistem Gereksinimleri Açıklandı
Pac-Man ‘In Babası Öldü
Apple , İran Uygulamalarını Kaldırıyor
Kodlama Eğitimi Ve Gelecek İçin Önemi
Emeklilerin İntibak Talebi Anayasa Mahkemesinde

TRUMP'TAN 'KOMŞU'YA TEHDİT: ASKER GÖNDERELİM


TRUMP'TAN 'KOMŞU'YA TEHDİT: ASKER GÖNDERELİM
Tarih : 02 Şubat 2017, 10:15
Puan Ver : Trump'tan 'komşu'ya Tehdit: Asker Gönderelim(10/10)9


ABD Başkanı Donald Trump, sınır hattına örmek istediği duvar nedeniyle aralarında soğuk rüzgarlar esen Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ana gündem maddesi yine sınır hattına örülecek duvar ve yasadışı geçişlerdi.



Associated Press'in haberine göre Trump, Nieto ile olan görüşmesinde Meksikalı uyuşturucu kartelleri için 'kötü herifler' ifadesini kullandı ve Nieto'dan onları durdurmasını istedi.



Trump'ın telefon görüşmesinde Nieto'ya, "Orada bir miktar kötü herif var. Onları durduramıyorsun. Ordunun korkmuş olduğunu düşünüyorum. Bizimkiler korkmuyor, belki de kontrol altına almak için onları göndermeliyim." dediği iddia edildi.



 


Beyaz Saray, Trump'ın asker gönderme yönündeki tehdidin gerçeği yansıtmadığını belirtirken, Meksika Dışişleri Bakanlığı "Bahsedilen olumsuz yorumlar, telefon görüşmesinde söylenmedi. Aksine, yapıcı bir konuşmaydı." ifadelerini kullandı.



İki ülke arasındaki ilişkiler geçtiğimiz günlerde Trump'ın sınır hattına duvar öreceğini ve bu duvarın parasını da Meksika'ya ödeteceğini söylemesi üzerine gerilmişti. Meksika Başkanı Nieto, Trump'ın açıklamalarının ardından Beyaz Saray'a olan ziyaretini iptal etmişti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Trump  Tan    Komşu  Ya  Tehdit  Asker  Gönderelim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER