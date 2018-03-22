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Trump'tan Savaş Çıkaracak İmza! Çin'i Resmen Karşısına Aldı
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TRUMP'TAN SAVAŞ ÇIKARACAK İMZA! ÇİN'İ RESMEN KARŞISINA ALDI


Trump'tan savaş çıkaracak imza! Çin'i resmen karşısına aldı
Tarih : 22 Mart 2018, 22:30
Puan Ver : Trump'tan Savaş Çıkaracak İmza! Çin'i Resmen Karşısına Aldı(7/10)3

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin fikri mülkiyet haklarına uymadığı gerekçesiyle Çin'e 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulama ve Çin'in ABD'deki yatırımlarını kısıtlama kararı aldı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, gümrük vergisi oranı Çin'in ABD ekonomisine verdiği zarar doğrultusunda belirlendi.

ABD'NİN ÇİN İLE OLAN TİCARET AÇIĞI 375 MİLYAR DOLARI BULDU

ABD'nin en fazla ticaret açığı bulunan ülkeler sıralamasında 2017 yılı verilerine göre başı Çin çekiyor, ikinci sırada ise Meksika bulunuyor. ABD'nin Çin ile olan ticaret açığı, 375 milyar doları buluyor.

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR İÇİN DE KISITLAMA YAPILACAK

Trump'ın Çin'e karşı başlatma kararı aldığı hamle gereğince, ABD Ticaret Temsilcisi Bob Lighthizer yeni bir Çin gümrük tarifeleri paketi kuracak. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de ABD'nin teknolojisini ve mülklerini Çin'in yatırımlarını kısıtlama amaçlı bir plan yapacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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