TRUMP'TAN TÜRKİYE TWEETİ : BEN ONDAN DAHA CASUSUM!
FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle 35 yıl hapsi istenen ABD'li papaz Brunson için sabaha karşı tweet atan ABD Başkanı Trump, "Ben ondan daha fazla casusum." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson hakkında bir tweet paylaştı.
TÜRKİYE'DEN TAHLİYESİNİ İSTEMİŞTİ
Trump, daha önce de Türkiye'den tahliyesini istediği ABD vatandaşı din adamı Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sonrası bu konuya ilişkin bir tweet attı.
ABD vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson
"BEN ONDAN DAHA FAZLA CASUSUMDUR"
Trump'ın bu sabaha karşı attığı tweet'te şu ifadeler yer alıyor:
"Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hristiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek."
Kaynak: haberinburada
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