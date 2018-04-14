TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA: OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'de mükemmel şekilde yerine getirilmiş saldırı, görev başarıyla tamamlandı" açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'deki hükümet hedeflerini vurmasından sonra Twitter'dan açıklama yaptı. Trump "Görev tamamlandı" ifadelerini kullandı.
"BAŞARILI BİR SALDIRI"
Trump Suriye'de 100'den fazla füze atılarak yapılan saldırı sonrası açıklama yaptı.
Twiter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı "Geçen gece mükemmel bir saldırı gerçekleştirdik. Fransa ve İngiletere'ye bilgelikleri ve üstün ordularının gücü nedeniyle teşekkür ediyorum. Daha iyi bir sonuç alamazdık. Görev tamamlandı" diye yazdı.
Kaynak: haberinburada
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