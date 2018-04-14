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Trump'tan Yeni Açıklama: Operasyon Başarıyla Tamamlandı

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA: OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'de mükemmel şekilde yerine getirilmiş saldırı, görev başarıyla tamamlandı" açıklamasında bulundu.

Tarih : 14 Nisan 2018, 15:50
Puan Ver : Trump'tan Yeni Açıklama: Operasyon Başarıyla Tamamlandı(8/10)4

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'deki hükümet hedeflerini vurmasından sonra Twitter'dan açıklama yaptı. Trump "Görev tamamlandı" ifadelerini kullandı.

"BAŞARILI BİR SALDIRI"

Trump Suriye'de 100'den fazla füze atılarak yapılan saldırı sonrası açıklama yaptı.

Twiter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı "Geçen gece mükemmel bir saldırı gerçekleştirdik. Fransa ve İngiletere'ye bilgelikleri ve üstün ordularının gücü nedeniyle teşekkür ediyorum. Daha iyi bir sonuç alamazdık. Görev tamamlandı" diye yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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