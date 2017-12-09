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Tsk: 2'si Sözde Yönetici 20 Terörist Öldürüldü
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TSK: 2'si Sözde Yönetici 20 Terörist Öldürüldü

TSK: 2'Sİ SÖZDE YÖNETİCİ 20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK tarafından yapılan açıklamada, 1 - 7 Aralık tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si sözde lider kadroda olmak üzere 20 terörist öldürüldü.

Tarih : 09 Aralık 2017, 05:50
Puan Ver : Tsk: 2'si Sözde Yönetici 20 Terörist Öldürüldü(10/10)6

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 1 - 7 Aralık tarihleri arasında sürdürülen terörle mücadele operasyonlarında, 2'si sözde lider kadroda olmak üzere 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristler tarafından kullanılan 72 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiğini bildirildi.

OPERASYONLAR 1 - 7 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİ

TSK'dan yapılan açıklamada, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 1 - 7 Aralık 2017 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Irak'ın Kuzeyi) bölgeleri, teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtilerek, bu kapsamda; Diyarbakır Hani, Lice, Kulp, Hazro, Silvan, Bitlis Merkez, Siirt Eruh, Şırnak merkez ve Irak'ın Kuzeyi (Zap ve Avaşin-Basyan) bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonların icra edildiği bildirildi.

2 SÖZDE YÖNETİCİ ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonlarda 2'si sözde lider kadroda olmak üzere 20 teröristin etkisiz hale getirildiğinin kaydedildiği açıklamada, 26 adet piyade tüfeği, 2 adet Bangalore Torpido, 2 adet makineli tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet roketatar olmak üzere toplam 30 adet silah, 2 adet mayın, 2 adet 82 mm'lik havan mühimmatı, 36 kg tahrip kalıbı, 686 kg amonyum nitrat, 3 kg C-4 patlayıcı madde, 76,4 kg A-4 patlayıcı madde, 5 adet dinamit lokumu, 31 adet el bombası, 9 bin 835 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 11 adet RPG-7 roketatar roketi, 19 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 149 adet fünye, 12 adet ateşleme düzeneği, 100 adet el yapımı patlayıcı (EYP) devre beyni, 1 adet EYP anahtar sistemi, 107 adet şarjör, 11 adet telsiz, 3 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü ve 143 adet LPG tüp ele geçirildiği, 41 adet EYP'nin tespit edilerek imha edildiği ve teröristler tarafından kullanılan 72 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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