Tsk: 3 Kişilik Heyet Üs Kurmak İçin Katar'da
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TSK: 3 KİŞİLİK HEYET ÜS KURMAK İÇİN KATAR'DA


TSK: 3 KİŞİLİK HEYET ÜS KURMAK İÇİN KATAR'DA
Tarih : 13 Haziran 2017, 17:24
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Konuşlanma çalışmalarının devamı niteliğinde son olarak 12 Haziran 2017 tarihinde üç kişilik bir askeri heyet Katar'a gönderilmiştir. Heyet, konuşlanma hazırlıkları ile ilgili keşif ve koordinasyon çalışmalarına Katar'da devam etmektedir.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle:



"TSK unsurlarının Katar'da daimi konuşlanmasına imkan sağlayan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayi ile Katar Topraklarında TSK'nın Konuşlandırılması Konusunda İş Birliği Anlaşması' 15 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu anlaşmayı müteakip Ekim 2015 tarihinden itibaren TSK unsurlarının Katar'da konuşlanması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. TSK unsurlarının konuşlanmasına yönelik ihtiyaçları yerinde tespit etmek, konuşlanılacak olan arazinin keşfini yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak maksadıyla 2015 yılından itibaren iki ülke silahlı kuvvetleri arasında karşılıklı ziyaretler yapılmaktadır. 'Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması' ise 28 Nisan 2016 tarihinde imzalanmış ve 07 Haziran 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Böylece, TSK unsurlarının Katar'da konuşlandırılmasına yönelik Türkiye'nin iç hukuk süreci tamamlanmıştır. Konuşlanma çalışmalarının devamı niteliğinde son olarak 12 Haziran 2017 tarihinde üç kişilik bir askerî heyet Katar'a gönderilmiştir. Heyet, konuşlanma hazırlıkları ile ilgili keşif ve koordinasyon çalışmalarına Katar'da devam etmektedir"



 



kaynak:sabah










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