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tsk: 32 deaş mensubu etkisiz hale getirildi

TSK: 32 DEAŞ MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı

Tarih : 06 Ocak 2017, 09:04
Puan Ver : Tsk: 32 Deaş Mensubu Etkisiz Hale Getirildi(10/10)7


Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Bzagah bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 21 hedef imha edildi, gün içindeki çatışmalarda 32 terörist etkisiz hale getirildi.



 



kaynak:habertürk








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