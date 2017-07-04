TSK 4 KOLDAN AFRİN'E NE ZAMAN GİRECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Afrin'e operasyon sinyali veren açıklamalarının ardından Türkiye gazetesinde konuyla ilgili bir haber yer aldı.
'4 koldan Afrin'e' manşetiyle duyurulan haberde, operasyona 7 bin Türk askerinin ve 13 bin ÖSO mensubunun katılacağı ileri sürüldü.
Haberde Türkiye'nin operasyon için Rusya ile anlaştığı da iddia edildi.
Haberde operasyonun 2 ay sürmesinin beklendiği belirtildi.
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG'nin kontrolünde.
kaynak:mynet
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