

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Afrin'e operasyon sinyali veren açıklamalarının ardından Türkiye gazetesinde konuyla ilgili bir haber yer aldı.







'4 koldan Afrin'e' manşetiyle duyurulan haberde, operasyona 7 bin Türk askerinin ve 13 bin ÖSO mensubunun katılacağı ileri sürüldü.







Haberde Türkiye'nin operasyon için Rusya ile anlaştığı da iddia edildi.



Haberde operasyonun 2 ay sürmesinin beklendiği belirtildi.



Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG'nin kontrolünde.



















kaynak:mynet