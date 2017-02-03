TSK, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı



Türk Sillahlı Kuvvetleri, Suriye'de yürütmekte olduğu Fırat Kalkanı Harekatı'nın 164'üncü gününde yapılan operasyonlarla ilgili açıklamada bulundu. TSK'dan yapılan açıklamada, " 199 DEAŞ hedefi karadan ve havadan vuruldu. El-Bab ve Bzagah'ta 47 DEAŞ'lı terörist öldürüldü" denildi.







kaynak:habertürk