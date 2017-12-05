Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Kasım'da düzenlenen operasyonda 80 teröristin öldürüldüğü Asos Dağı'na yeni bir harekat düzenlendiğini ve 36 hedefin vurulduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) TSK tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatı sonucu toplam 36 hedefin tahrip edildiği bildirildi.

"SİLAH DEPOSU, SIĞINAK VE BARINAKLAR BAŞARIYLA VURULDU"

Açıklamada şöyle denildi:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak'ın Kuzeyi Asos bölgesinde, bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen silah deposu, sığınak, barınak ve benzeri toplam 36 hedef icra edilen hava harekatı neticesinde başarıyla tahrip edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

ARALARINDA YÖNETİCİLERİN DE OLDUĞU 80 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

TSK, aynı bölgeye 27 Kasım 2017 tarihinde de büyük bir operasyon düzenlemiş ve 80 terörist öldürülmüştü.

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada "İçinde bölge sorumlularının da yer aldığı 80'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda yaralı teröristin bulunduğu, ölü sayısının daha da artabileceği öğrenilmiştir. Ayrıca saldırıda büyük bir cephanelik, silahlı iki araç ve örgüt tarafından kullanılan sığınak ve barınakların büyük oranda tahrip edildiği tespit edilmiştir" denilmişti

Kaynak: haberinburada