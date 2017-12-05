Erdoğan'dan Trump Sorusuna Yanıt: Henüz Dönmedi
Ukraynalı Modele Asansörde Tacizi, Bakanlık Affetmedi
Türk Futbolu Batıyor, 9 Takımın Puanı Silindi
Batman Havalimanı, En Komik İsimli Havalimanı Seçildi
Ab, Vergi Cenneti Ülkelerden Oluşan Bir Kara Liste Yayınladı
Yunanistan'dan İtiraf: Türk Akımı Faaliyete Geçince Doğalgazı Türkiye'den Alacağız
Babasıyla Kaçarken Yakalanan Ayşe'nin Katilinin İfadesi: Aşkıma Karşılık Vermedi, Öldürdüm
Dursun Özbek: Igor Tudor İle Yola Devam Edeceğiz
Ab'den Abd'ye Kudüs Uyarısı: Ciddi Sonuçları Olur
Macarlardan, İltica Eden Sporcularla İlgili Kafa Karıştıran Açıklama
Son Dakika! Bakandan Müjde: 450 Bin Taşeron İşçi 3 Ay İçerisinde Kadroya Alınacak
Ab'den Tartışılacak Teklif: Kudüs, İki Devletin De Başkenti Olmalı
Trump, Abbas'ı Arayarak Kararını Açıkladı: Büyükelçiliğimizi Küdüs'e Taşıyacağız
Bu Akşamki Dev Maç Şifresiz Kanalda
İspanyol Kaleci Casillas Devre Arasında İngiltere Yolcusu
5 Aralık Kadın Hakları Gününde Türkiye'de Kadınlar Şiddet Gördü, Öldürüldü
Ekonomistler Üçüncü Çeyrekte Çift Haneli Büyüme Bekliyor
Yurt Dışına Yarışmaya Giden Türk Takımı İltica Etti
Beşiktaş, Galatasaray Ve Fenerbahçe Pfdk'ya Sevk Edildi
Real Madrid'li Ronaldo'ya Oğlundan Darbe: İdolüm Messi

TSK, 80 Teröristin Öldürüldüğü Bölgede, 36 Hedefin Daha Vurulduğunu Açıkladı

TSK, 80 TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BÖLGEDE, 36 HEDEFİN DAHA VURULDUĞUNU AÇIKLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Kasım'da düzenlenen operasyonda 80 teröristin öldürüldüğü Asos Dağı'na yeni bir harekat düzenlendiğini ve 36 hedefin vurulduğunu açıkladı.

Tarih : 05 Aralık 2017, 03:50
Puan Ver : Tsk, 80 Teröristin Öldürüldüğü Bölgede, 36 Hedefin Daha Vurulduğunu Açıkladı(5/10)1

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) TSK tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatı sonucu toplam 36 hedefin tahrip edildiği bildirildi.

"SİLAH DEPOSU, SIĞINAK VE BARINAKLAR BAŞARIYLA VURULDU"

Açıklamada şöyle denildi:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak'ın Kuzeyi Asos bölgesinde, bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen silah deposu, sığınak, barınak ve benzeri toplam 36 hedef icra edilen hava harekatı neticesinde başarıyla tahrip edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

ARALARINDA YÖNETİCİLERİN DE OLDUĞU 80 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

TSK, aynı bölgeye 27 Kasım 2017 tarihinde de büyük bir operasyon düzenlemiş ve 80 terörist öldürülmüştü.

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada "İçinde bölge sorumlularının da yer aldığı 80'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda yaralı teröristin bulunduğu, ölü sayısının daha da artabileceği öğrenilmiştir. Ayrıca saldırıda büyük bir cephanelik, silahlı iki araç ve örgüt tarafından kullanılan sığınak ve barınakların büyük oranda tahrip edildiği tespit edilmiştir" denilmişti

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tsk  80  Teröristin  Öldürüldüğü  Bölgede  36  Hedefin  Daha  Vurulduğunu  Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER