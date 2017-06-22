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tsk açıkladı: 3 terörist öldürüldü

TSK AÇIKLADI: 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi/Zap bölgesinde, Hale dağı kuzeydoğusunda, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde olan 3 teröristin silahlı insansız hava aracı (İHA) atışı ile etkisiz hala getirildiğini açıkladı

Tarih : 22 Haziran 2017, 16:25
Puan Ver : Tsk Açıkladı: 3 Terörist Öldürüldü(10/10)9


TSK, 21 Haziran 2017 tarihinde Irak'ın kuzeyi/Zap bölgesinde, Hale Dağı kuzeydoğusunda, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubunun silahlı İHA atışı sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



TSK açıklamasında, icra edilen kararlı operasyonlar neticesinde gece-gündüz, yaz-kış demeden bölücü terör örgütü mensuplarına son dönemde önemli kayıplar verdirildiğine vurgu yapılarak, operasyonlara en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edileceğinin altı çizildi.



 



kaynak:sabah








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