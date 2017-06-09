

Bir haftada 42 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülke güvenliği için yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı kararlı mücadele yürütürken, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de terör nedeniyle göç edenlerin dönüşüne destek verdiği kaydedildi.







42 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ







'Teröristle Mücadele Harekatı' kapsamında; geçen hafta içerisinde bölücü terör örgütünün barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Hatay bölgelerinde operasyınların sürdüğü kaydedilen bilgilendirmede, şöyle denildi:"Şırnak/Beytüşşebap-Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Hakkari/Yüksekova, Diyarbakır/Lice, Bingöl/Genç, Elazığ/Arıcak, Mardin/Dargeçit ve Hatay-Osmaniye-Gaziantep bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda; 42 terörist etkisiz hale getirilmiş, 9 roketatar, 14 makineli tüfek, 2 uçaksavar makineli tüfek, 49 piyade tüfeği, 4 keskin nişancı tüfeği ve 214 el bombası ele geçirilmiş, 24 EYP tespit edilerek imha edilmiş, yaklaşık 1350 kilo amonyum nitrat, 119 tüp, 1 adet 120 mm havan mühimmatı, 4 adet 82 mm havan mühimmatı, 68 roketatar mühimmatı, 5 mayın, 43 bin 500'ü AK-47 Piyade tüfeği mühimmatı olmak üzere yaklaşık 60 bin hafif silah mühimmatı ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirilmiştir."







kaynak:milliyet