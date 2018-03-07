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TSK, BM Sözcüsü'nün tweet'ini paylaştı: PKK sivillere izin vermiyor

TSK, BM SÖZCÜSÜ'NÜN TWEET'İNİ PAYLAŞTI: PKK SİVİLLERE İZİN VERMİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in PYD/PKK'nın kastedildiğini belirterek "Afrin'deki yerel yöneticiler halen hiç kimsenin şehri terk etmesine izin vermiyor" sözlerini yayımladı.

Tarih : 07 Mart 2018, 01:20
Puan Ver : Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor(7/10)3

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in Suriye'nin Afrin bölgesinde yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklamayı resmi Twitter hesabından yayımladı.

"SİVİLLERİN ŞEHRİ TERK ETMESİNE İZİN VERMİYOR"

TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'in PKK/YPG'yi kastettiğini belirterek "Afrin'deki yerel yöneticiler halen hiç kimsenin şehri terk etmesine izin vermiyor" sözlerini yayımladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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