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Tsk Duyurdu: Afrin Tamamen Temizlendi, Kontrol Sağlandı
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TSK DUYURDU: AFRİN TAMAMEN TEMİZLENDİ, KONTROL SAĞLANDI


TSK Duyurdu: Afrin Tamamen Temizlendi, Kontrol Sağlandı
Tarih : 24 Mart 2018, 12:30
Puan Ver : Tsk Duyurdu: Afrin Tamamen Temizlendi, Kontrol Sağlandı(9/10)5

Suriye Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı ve planlandığı şekilde sürdürülüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), harekat kapsamında yaşanan önemli gelişmeyi duyurdu. Afrin bölgesinde kontrolün tamamen sağlandığını, bölge halkının güvenle evlerine dönüşlerini sağlamak için arama tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AFRİN'DE KONTROL SAĞLANDI

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, harekat kapsamında Afrin bölgesinde kontrol tamamen sağlandı. Halkın güvenle evlerine dönüşünü sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Bu kapsamda TSK unsurları bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

AKAR "3-5 KÖY KALDI" DEMİŞTİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Şu anda belirlenen çizginin batısındaki alanda 3-5 köy kaldı, operasyonlar devam ediyor. Nubl Zehra dediğimiz Halep'in banliyösüne kadar varmış olacağız. Dolayısıyla bir bütün halinde Afrin'in güvenliği, kontrolü sağlanmış olacak." demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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