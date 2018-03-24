TSK DUYURDU: AFRİN TAMAMEN TEMİZLENDİ, KONTROL SAĞLANDI
Suriye Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı ve planlandığı şekilde sürdürülüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), harekat kapsamında yaşanan önemli gelişmeyi duyurdu. Afrin bölgesinde kontrolün tamamen sağlandığını, bölge halkının güvenle evlerine dönüşlerini sağlamak için arama tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
AFRİN'DE KONTROL SAĞLANDI
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, harekat kapsamında Afrin bölgesinde kontrol tamamen sağlandı. Halkın güvenle evlerine dönüşünü sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.
ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR
Bu kapsamda TSK unsurları bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.
AKAR "3-5 KÖY KALDI" DEMİŞTİ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Şu anda belirlenen çizginin batısındaki alanda 3-5 köy kaldı, operasyonlar devam ediyor. Nubl Zehra dediğimiz Halep'in banliyösüne kadar varmış olacağız. Dolayısıyla bir bütün halinde Afrin'in güvenliği, kontrolü sağlanmış olacak." demişti.
Kaynak: haberinburada
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