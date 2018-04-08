TSK DUYURDU: CUDİ DAĞI'NDAKİ OPERASYONDA 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
TSK, Cudi Dağı'nda devam eden operasyonlar kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TSK, Şırnak'ta bulunan Cudi Dağı'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
3 TERÖRİST CUDİ DAĞINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ta bulunan Cudi Dağı'nda devam eden operasyonlarda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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