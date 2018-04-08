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TSK Duyurdu: Cudi Dağı'ndaki Operasyonda 3 Terörist Öldürüldü

TSK DUYURDU: CUDİ DAĞI'NDAKİ OPERASYONDA 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK, Cudi Dağı'nda devam eden operasyonlar kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tarih : 08 Nisan 2018, 20:50
Puan Ver : Tsk Duyurdu: Cudi Dağı'ndaki Operasyonda 3 Terörist Öldürüldü(9/10)5

TSK, Şırnak'ta bulunan Cudi Dağı'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

3 TERÖRİST CUDİ DAĞINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ta bulunan Cudi Dağı'nda devam eden operasyonlarda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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