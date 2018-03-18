TSK ENVANTERİNİ GÜÇLENDİRİYOR! İKİ ANKA DAHA TESLİM EDİLDİ
TAI'nin ürettiği ANKA-S tipi iki İHA daha Hava Kuvvetlerine teslim edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye topraklarında gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'na büyük güç katan insansız hava araçlarına (İHA) yenileri ekleniyor. TAI'nin ürettiği ANKA-S tipi 2 İHA daha Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi ve operasyonel hale getirildi. Milli uydular TSK Muhabere Sistemi (TAFICS) üzerinden kontrol edilen ANKA-S, görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz görüntü çekip istihbarat toplayabiliyor. Silah donanımı yüklenmesi halinde taarruz amaçlı olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Hava Kuvvetleri, toplam 10 adet ANKA-S siparişi vermişti.
PERSONELE TEKNİK VE UÇUŞ EĞİTİMİ VERİLDİ
Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre teslimat öncesinde ANKA-S için Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline teknik ve uçuş eğitimi verildi. 2 adet ANKA-S, ocak ayı sonunda Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi ve Afrin operasyonunda kullanılmaya başlandı. 14 Mart'ta yapılan ikinci parti kabul testlerinin ardından, 2 adet ANKA-S, 1 yer kontrol istasyonu, 1 mobil uydu yer terminali ve 3 ileri kontrol üssü daha teslim edildi.
ANKA-S'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
AZAMİ HIZ: 217 km/sa
AZAMİ İRTİFA: 9 bin metre
HAVADA KALIŞ SÜRESİ: 24 saat
Kaynak: haberinburada
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