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TSK görüntüleri paylaştı! Teröristlerin tuzakları böyle imha edildi

TSK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI! TERÖRİSTLERİN TUZAKLARI BÖYLE İMHA EDİLDİ

Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatında, uzaktan kumandalı telsiz düzeneğiyle tuzaklanmış EYP etkisiz hale getirildi. TSK, Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarih : 07 Nisan 2018, 18:50
Puan Ver : Tsk Görüntüleri Paylaştı! Teröristlerin Tuzakları Böyle İmha Edildi(10/10)6

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava destekli operasyonda, uzaktan kumandalı telsiz düzeneğiyle tuzaklanmış el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞTI

TSK'nin resmi Twitter hesabından Hakurk bölgesindeki hava destekli operasyona ilişkin fotoğraf ve video paylaşıldı.

EYP'NİN TESPİTİ VE İMHASI GÖRÜLÜYOR

Videoda, Hakurk'ta süren operasyonda, uzaktan kumandalı telsiz düzeneğiyle tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcının tespiti ve imhası görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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