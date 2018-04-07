TSK KONVOYU, İDLİB'DE 9. GÖZLEM NOKTASINI KURMAK ÜZERE MORİK BÖLGESİNE İNTİKAL ETTİ
Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu, Suriye'nin İdlib şehrinde, 9. gözlem noktasını kurmak üzere Morik bölgesine intikal etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu, Suriye'nin İdlib şehrinde, 9. gözlem noktasını kurmak üzere Morik bölgesine intikal etti.
GENELKURMAY, ASTANA VURGUSU YAPTI
Genelkurmay Başkanlığı'nca, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9'uncu gözlem notasının tesis edildiği açıklandı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 9'uncusu olan 9 nolu Gözlem Noktası tesis edilmiştir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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