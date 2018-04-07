Yengesinin Hapis Cezasını Erteletmek İçin Onun Yerine Geçti
Ersan İlyasova, Cedi Osman'ı Üzdü
Seda Sayan Eleştirilere Sert Çıktı: Askerin Yanına Yine Gideceğim, Postal Numaramı Bile Verdim
Taciz Edilen Kız Ve Babası Sapık Komşuyu Korudu, Mahkeme Acımadı
Emre Mor'a Eski Menajerinden Olay Gönderme: Yolunu Kaybedersin
Yok Böyle Bir Maç! 90+5'te İki Penaltı Kaçtı, Şampiyonluk Gitti
Fenerbahçe'de 25 Milyon Euroluk Operasyon
Hülya Koçyiğit, Kılıçdaroğlu'na Atatürk Üzerinden Yanıt Verdi
Beşiktaş'ta Jeremain Lens Bir Türlü İstenileni Veremedi
Polis, Drone İle Fuhuş Operasyonu Yaptı, Tomar Tomar Para Buldu
Beşiktaş, Talisca'nın İsteğiyle Şoka Uğradı!
Tsk Konvoyu, İdlib'de 9. Gözlem Noktasını Kurmak Üzere Morik Bölgesine İntikal Etti
İdo Tatlıses Sevgilisine Kızdı, Hıncını Arabanın Camından Çıkardı
Yök, Eskişehir Saldırısı İle İlgili Olağanüstü Toplantı Kararı Aldı
Vali'nin Ayağına Kadar Gelip Gitme Dediği Mehmetçik Şehit Düştü
Galatasaray, Gary Rodrigues'in Boşluğunu Amr Warda İle Dolduracak
Thy Yeni Havalimanından Kırmızı Uçacak
Seyir Halindeki Taksi Cayır Cayır Yandı! O Anlar Kameraya Yansıdı
12 Aracı Ezip Geçti! İstanbul'u Birbirine Katan Tanker Kazası Kamerada
Kılıçdaroğlu'nun Aracına Aldığı Üniversiteli: Tedirgin Olduk

TSK Konvoyu, İdlib'de 9. Gözlem Noktasını Kurmak Üzere Morik Bölgesine İntikal Etti

TSK KONVOYU, İDLİB'DE 9. GÖZLEM NOKTASINI KURMAK ÜZERE MORİK BÖLGESİNE İNTİKAL ETTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu, Suriye'nin İdlib şehrinde, 9. gözlem noktasını kurmak üzere Morik bölgesine intikal etti.

Tarih : 07 Nisan 2018, 11:00
Puan Ver : Tsk Konvoyu, İdlib'de 9. Gözlem Noktasını Kurmak Üzere Morik Bölgesine İntikal Etti(6/10)2

Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu, Suriye'nin İdlib şehrinde, 9. gözlem noktasını kurmak üzere Morik bölgesine intikal etti.

GENELKURMAY, ASTANA VURGUSU YAPTI

Genelkurmay Başkanlığı'nca, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9'uncu gözlem notasının tesis edildiği açıklandı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 9'uncusu olan 9 nolu Gözlem Noktası tesis edilmiştir" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tsk  Konvoyu  İdlib  De  9  Gözlem  Noktasını  Kurmak  Üzere  Morik  Bölgesine  
İntikal  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER