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TSK: KUZEY IRAK'A DÜZENLENEN HAVA HAREKATINDA 80'DEN FAZLA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!


TSK: Kuzey Irak'a Düzenlenen Hava Harekatında 80'den Fazla Terörist Öldürüldü!
Tarih : 29 Kasım 2017, 22:20
Puan Ver : Tsk: Kuzey Irak'a Düzenlenen Hava Harekatında 80'den Fazla Terörist Öldürüldü!(10/10)6

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 27 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla ilgili açıklama yaptı.

80'DEN FAZLA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, operasyonda 80'in üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiği, bir cephanelik, sığınak ve mağaralarla iki silahlı aracın etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Harekat sonucu çok sayıda yaralı teröristin bulunduğu, bu kapsamda öldürülen terörist sayısının daha da artabileceği belirtildi.

SON YILLARIN EN BÜYÜK OPERASYONU

Öte yandan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, 41 hedefin imha edildiği bölgeye yapılan bu operasyonun, son yıllardaki en kapsamlı ve etkili hava operasyonu olduğu belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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