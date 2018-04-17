TSK PAYLAŞTI! İŞTE TERÖRİSTLERİN AFRİN'İ HAVAYA UÇURMA PLANI
TSK, Afrin'in Halidiyeh bölgesinde terör örgütüne ait birçok paylayıcı ve bu patlayıcıların kullanma kılavuzunu ele geçirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'in Halidiyeh bölgesinde 12 adet tespih tipi patlayıcı düzeneği ele geçirildiğini açıkladı.
TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
TSK, Afrin'in Halidiyeh bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 12 adet tespih tipi patlayıcı düzenek, 3 adet çekme tipi patlayıcı düzenek, 1 adet el yapımı patlayıcı ile 1 adet uzaktan kumanda devresi kullanıcı talimatı ve 1 adet elektronik devrelerle ilgili ders kitabının ele geçirildiğini bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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