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TSK: SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 19 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


TSK: SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 19 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 10 Aralık 2016, 09:14
Puan Ver : Tsk: Saldırı Hazırlığındaki 19 Pkk'lı Etkisiz Hale Getirildi(10/10)9


Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 19 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, 2 sığınak, 3 barınak ve bir lojistik tesis imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları ile düzenlenen harekatta, hudut birliklerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu 19 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta teröristlere ait 2 sığınak, 3 barınak ve bir lojistik tesis imha edildi.



Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklar üslerine döndü.



 



kaynak:ntv








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