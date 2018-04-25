TSK SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI: AFAD KURDU MEHMETÇİK KORUYOR
TSK, Afrin'de AFAD tarafından kurulan dev çadır kentin görüntülerini paylaştı. Çadır kentin güvenliğini Mehmetçik sağlıyor.
Afrin'de, AFAD tarafından kurulan çadır kentte, Doğu Kalamun'dan gelen ailelere barınma imkanı sağlanıyor. Çadır kentin güvenliği, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sağlıyor.
TSK, SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesaplarından, AFAD tarafından Afrin'in Mahmudiye bölgesinde kurulan çadır kente ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
AFAD KURDU, GÜVENLİĞİ MEHMETÇİK SAĞLIYOR
Çadır kent ve bölgeyi koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına ilişkin görsellerin yer aldığı paylaşımda, "AFAD kurdu Mehmetçik koruyor. Afrin/Mahmudiye'de kurulan çadır kentte, Doğu Kalamun'dan gelen ailelere barınma imkanı sağlanıyor." ifadesi yer aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Seçim Gündemini Belirleyecek Kritik Görüşme Başladı
- Chp, 'gül Aday Gösterilecek' İddialarına Noktayı Koydu!
- Lüks Sitede Korkunç Olay! Yabancı Uyruklu Kadın Balkon Korkuluklarında Asılı Bulundu
- Geminin Yıktığı Tarihi Yalı Onarılmayı Bekliyor! İşte Yalının Son Hali
- Köye Yağmur Yağdırmadığı İçin Muskacıyı Öldürmüştü, İfadesi Şok Etti: O Ölmedi, Mezarda Maket Var
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Liverpool Taraftarını Yıkan Haber! Yıldız Futbolcu Sezonu Kapattı
- Fenerbahçe Finale Çıkarsa Sarı-Lacivertli Taraftar Tribündeki Yerini Alacak
- Suudi Arabistan, Mohamed Salah'a Mekke'de Arsa Hediye Etti
- Mohamed Salah Dünyanın En İyi Futbolcuları Arasına Girdi
- Beşiktaş'ta Pepe Müjdesi! Dev Derbide Sahada Olacak
DÜNYA HABERLERİ
- Gazeteciyi Öldürüp Parçalarına Ayıran Ünlü Mucitin Cezası Belli Oldu
- 2 Hafta Esir Tutulup Tecavüz Edilen Kadın Polise Konum Atarak Kurtuldu
- 40 Milyon Takipçili Guru, 16 Yaşındaki Kıza Tecavüzden Suçlu Bulundu
- Alkışlanacak Hareket! Saniyeler İçinde Yaşama Böyle Yol Verdiler
- Yüksekten Düşen Adamı Kurtarmak İsterken Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar