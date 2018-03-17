Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atkısında Dikkat Çeken Detay!
Cinsel İlişki Robotları İle İlişkiye Girmek Erkekleri Psikopat Katillere Çevirebilir
Cezaevi Firarisi Hırsız Polisten Kaçarken Havuza Düşüp Yakalandı
50'sinden Sonra Siyah Önlük Beyaz Yakayla Okula Gidiyorlar
Erdoğan'a Büyük Sürpriz! 4 Dilde Aynı Mesajı Verdiler
Ege'de Facia! Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 14 Ölü
Cep Yakan Karpuzları Alan Olmayınca Yarım Satmaya Başladılar
Komşunun Bayramı Turizmcinin Yüzünü Güldürdü! Akın Akın Geldiler
51 Yıllık Ceza, Çocuğuna Tecavüz Edilen Annenin Yüreğini Soğutmadı
Hasta Gibi Randevu Alıp Tıp Bayramı'nda Doktoru Gasp Ettiler
Boğaz'da Sulara Gömülen Suriyeliyi Başka Bir Suriyeli Kurtardı
İngiltere'den Savaş Çıkaracak Hamle! Nükleer Denizlatı İle Gözdağı
Romantik Prens! İkinci Töreni Gelinin Memleketinde Yaptı
Aziz Yıldırım'dan Futbolculara Sert Uyarı!
Temizlik İşçisi, Çöpten Topladıklarıyla Çöp Arabasını Böyle Süsledi
Tsk, Uluslararası Medyanın 'hastane Vuruldu' Yalanını Videoyla Çürüttü
Sigara Hırsızları Önce Güvenlik Kamerasına Sonra Polise Yakalandılar
Tekirdağ'ın 'şoför Nebahat'i Erkeklere Taş Çıkartıyor
Beşiktaş, Tekir'i Arıyor
Karadeniz İlini İhya Edecek 1,6 Milyarlık Yatırım, Gün Sayıyor

TSK, teröristlerin 'Sivilleri vuruyorlar' yalanını video ile çürüttü

TSK, TERÖRİSTLERİN 'SİVİLLERİ VURUYORLAR' YALANINI VİDEO İLE ÇÜRÜTTÜ

Afrin'de köşeye sıkışan YPG, uluslararası medyaya "TSK sivilleri vuruyor" yalanı ile provokasyon yapıyor. TSK yayınladığı bir video ile sivil alanları teröristlerin ateşe verdiği görüntüleri paylaştı.

Tarih : 17 Mart 2018, 11:00
Puan Ver : Tsk, Teröristlerin 'sivilleri Vuruyorlar' Yalanını Video İle Çürüttü(10/10)6

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen ' Zeytin Dalı Harekatı'nın 57'nci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 567 oldu.

TSK yaptığı açıklamada 37'si son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 567 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı bir video ile teröristlerin "TSK sivilleri vuruyor" yalanını da çürüttü. Uluslararası basına sürekli aynı yalanı atan ve bazı görüntüler paylaşan teröristlerin sivil bölgelerde bilerek yangınlar çıkardığı biliniyor. İHA ile YPG'li teröristlerin sivil araçları benzin dökerek yaktığı anları görüntüleyen TSK bu görüntüleri resmi internet sitesinden paylaştı.

2 KÖY DAHA TEMİZLENDİ

Öte yandanTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 2 köyü daha teröristlerden kurtardı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Şeyh Bilal ve Çarkatlı köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tsk  Teröristlerin    Sivilleri  Vuruyorlar    Yalanını  Video  İle  Çürüttü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER