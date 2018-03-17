Afrin'de köşeye sıkışan YPG, uluslararası medyaya "TSK sivilleri vuruyor" yalanı ile provokasyon yapıyor. TSK yayınladığı bir video ile sivil alanları teröristlerin ateşe verdiği görüntüleri paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen ' Zeytin Dalı Harekatı'nın 57'nci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 567 oldu.

TSK yaptığı açıklamada 37'si son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 567 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı bir video ile teröristlerin "TSK sivilleri vuruyor" yalanını da çürüttü. Uluslararası basına sürekli aynı yalanı atan ve bazı görüntüler paylaşan teröristlerin sivil bölgelerde bilerek yangınlar çıkardığı biliniyor. İHA ile YPG'li teröristlerin sivil araçları benzin dökerek yaktığı anları görüntüleyen TSK bu görüntüleri resmi internet sitesinden paylaştı.

2 KÖY DAHA TEMİZLENDİ

Öte yandanTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 2 köyü daha teröristlerden kurtardı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Şeyh Bilal ve Çarkatlı köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Kaynak: haberinburada