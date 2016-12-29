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Tsk: Tunceli Dağları Dhkp-C'den Tamamen Temizlendi

TSK: TUNCELİ DAĞLARI DHKP-C'DEN TAMAMEN TEMİZLENDİ


TSK: TUNCELİ DAĞLARI DHKP-C'DEN TAMAMEN TEMİZLENDİ
Tarih : 29 Aralık 2016, 17:19
Puan Ver : Tsk: Tunceli Dağları Dhkp-C'den Tamamen Temizlendi(6/10)6


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli dağlarının terör örgütü DHKP/C'den temizlendiğini bildirdi.



Terör örgütü DHKP-C, Mehmetçiğin yaz kış demeden yoğun kar yağışı ve sise rağmen düzenlediği operasyonlarla Tunceli kırsalından temizledi.



8 Aralık tarihinde Tunceli kırsalında kalan DHKP-C mensubu son iki terörist yapılan operasyonla etkisiz hale getirilirken, operasyonda pek çok yaşam malzemesi ile birlikte 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



 



kaynak:ulusalkanal








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