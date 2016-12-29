

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli dağlarının terör örgütü DHKP/C'den temizlendiğini bildirdi.







Terör örgütü DHKP-C, Mehmetçiğin yaz kış demeden yoğun kar yağışı ve sise rağmen düzenlediği operasyonlarla Tunceli kırsalından temizledi.







8 Aralık tarihinde Tunceli kırsalında kalan DHKP-C mensubu son iki terörist yapılan operasyonla etkisiz hale getirilirken, operasyonda pek çok yaşam malzemesi ile birlikte 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.







kaynak:ulusalkanal