TSK: TUNCELİ DAĞLARI DHKP-C'DEN TAMAMEN TEMİZLENDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli dağlarının terör örgütü DHKP/C'den temizlendiğini bildirdi.
Terör örgütü DHKP-C, Mehmetçiğin yaz kış demeden yoğun kar yağışı ve sise rağmen düzenlediği operasyonlarla Tunceli kırsalından temizledi.
8 Aralık tarihinde Tunceli kırsalında kalan DHKP-C mensubu son iki terörist yapılan operasyonla etkisiz hale getirilirken, operasyonda pek çok yaşam malzemesi ile birlikte 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
kaynak:ulusalkanal
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