Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 4 kişinin bazı askerler tarafından dövüldüğüne dair görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan TSK, o şahıslara yönelik kötü muamelede bulunan personel hakkında da işlem yapıldığını belirtti.

"KABULÜ MÜMKÜN OLMAYACAK DAVRANIŞLAR"

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

28 Temmuz 2017 günü saat 11.00 sularında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel gözaltına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli işlem başlatılmıştır.

"SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDIKTAN SONRA SINIR DIŞI EDİLDİLER"

Yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan dört şahıs kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş; yasal mevzuat çerçevesinde sağlık kontrollerinin yapılmasını ve durumlarının iyi olduğunun tespitini müteakip sınır dışı edilmişlerdir.

Kaynak: haberinburada