TSK: TÜRKİYE'YE SINIRINDA YAKALANAN KAÇAKLARI DÖVEN ASKER GÖZALTINA ALINDI
Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 4 kişinin bazı askerler tarafından dövüldüğüne dair görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan TSK, o şahıslara yönelik kötü muamelede bulunan personel hakkında da işlem yapıldığını belirtti.
"KABULÜ MÜMKÜN OLMAYACAK DAVRANIŞLAR"
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
28 Temmuz 2017 günü saat 11.00 sularında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel gözaltına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli işlem başlatılmıştır.
"SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDIKTAN SONRA SINIR DIŞI EDİLDİLER"
Yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan dört şahıs kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş; yasal mevzuat çerçevesinde sağlık kontrollerinin yapılmasını ve durumlarının iyi olduğunun tespitini müteakip sınır dışı edilmişlerdir.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tarlasına Getirdiği Suyun Musluğu Çalınınca Böyle Bir Çözüm Buldu
- Ege'de Deprem! Bodrum Ve Çevresi Bu Kez 4.4'le Sallandı
- Maçka Parkı'nda Güvenlikçinin Kıyafetine Karıştığı Kadın Konuştu: Şikayetçiyim
- Kapıkule'de Tatilci Trafiği Aldı Başını Gitti
- 11 Yaşındaki Kur'an Kursu Öğrencisini Taciz Eden İmam Tutuklandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kuzey Kore'yi Durduramayan Abd'den Çin'e: Konuşma Zamanı Sona Erdi, Harekete Geç!
- Suudi Arabistan: Kabe'ye Uluslararası Statü İstemek Bir Savaş İlanıdır
- Katar Krizinde 4 Arap Ülkesinden Bir Geri Adım Daha!
- Rusya'dan Abd'ye Yaptırım Tepkisi: Bu Şekilde Devam Ederse Karşılık Veririz
- Abd'de Hristiyan Kadın, İslam'ı Araştırıp Müslüman Olmayı Seçti
Bu Haberle İlgili Yorumlar