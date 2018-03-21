TSK, TUZAKLARI TEK TEK İMHA ETTİ! HAİNLERİN PLANLARI SUYA DÜŞTÜ
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de teröristler tarafından tuzaklanan 4 adet basma düzenekli EYP'yi, kontrollü bir şekilde imha etti.
TSK, Afrin'de teröristler tarafından tuzaklanan çok sayıda patlayıcının temizlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
PATLAYICILAR TEK TEK İMHA EDİLDİ
TSK ve ÖSO tarafından Afrin/Hacıhasanlı köyü bölgesinde, yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde tespit ve imha edildi.
AFRİN'DE BOMBA İMHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
TSK, Afrin'de tuzaklanan çok sayıda patlayıcıları imha ediyor.
Kaynak: haberinburada
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