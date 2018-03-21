Ünlü Teknik Adamdan Olay İtiraf: Ronaldo Bana Çin Ligini Sordu
Tecrübeli Kaleci Casillas, Birleşik Arap Emirlikleri Yolunda
Darüşşafaka Doğuş'tan Muhteşem Zafer! 23 Sayı Geriden Geldi
İlişkilerin Gergin Olduğu Hollanda'dan Şaşırtan Destek
Ölen Yazarın Evinden 130 Bin Tl Çıktı
Abd İtiraf Etti: Çin Ve Rusya'nın Silahlarına Karşı Savunmamız Yok
Trabzonlu Teyzeden 'nene Hatunlar Ölmez!' Dedirten Afrin Konuşması
Annesini Rehin Alan Zanlı, Polis Ve Yakınlarına Tüfekle Ateş Açtı: 1 Yaralı
Tsk, Tuzakları Tek Tek İmha Etti! Hainlerin Planları Suya Düştü
Ak Parti'den Erken Seçim Açıklaması! Sözcü Mahir Ünal Tarih Verdi
Abd, Suudi Arabistan'a Sattığı Silahları Görücüye Çıkardı
Son Dakika! Abd'den Flaş Münbiç Açıklaması: Türkiye İle Anlaşma Sağlanamadı!
İngiltere, Facebook'un Kurucusu Zuckenberg'i İfadeye Çağırdı
183 Öğrenci Hastanelik Olmuştu! Nedeni Belli Oldu: Bacillus Cereus
2. Ordu Komutanı Afrin'de! Birlikleri Denetleyip Talimat Verdi
Fenerbahçe'den İsrail Ekibine Bayraklı Gönderme
Korsan Hakkı'dan Hatıra Kaldı! Ordulular Binmek İçin Sıraya Giriyor
Suriye'den Yükselen Dumanlar Sınırı Kapladı! Göz Gözü Görmüyor
İsrail'den, Twitter'a Tehdit Mesajı!
Tarih Belli Oldu, Türkiye'nin Gürcistan'a Açılan Kapısı Kapanıyor!

TSK, tuzakları tek tek imha etti! Hainlerin planları suya düştü

TSK, TUZAKLARI TEK TEK İMHA ETTİ! HAİNLERİN PLANLARI SUYA DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de teröristler tarafından tuzaklanan 4 adet basma düzenekli EYP'yi, kontrollü bir şekilde imha etti.

Tarih : 21 Mart 2018, 00:10
Puan Ver : Tsk, Tuzakları Tek Tek İmha Etti! Hainlerin Planları Suya Düştü(6/10)2

TSK, Afrin'de teröristler tarafından tuzaklanan çok sayıda patlayıcının temizlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

PATLAYICILAR TEK TEK İMHA EDİLDİ

TSK ve ÖSO tarafından Afrin/Hacıhasanlı köyü bölgesinde, yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde tespit ve imha edildi.

AFRİN'DE BOMBA İMHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

TSK, Afrin'de tuzaklanan çok sayıda patlayıcıları imha ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tsk  Tuzakları  Tek  Tek  İmha  Etti  Hainlerin  Planları  Suya  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER