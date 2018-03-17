TSK, ULUSLARARASI MEDYANIN 'HASTANE VURULDU' YALANINI VİDEOYLA ÇÜRÜTTÜ
İki gündür uluslararası medyada dolaşan "Afrin'de hastane vuruldu" yalanını TSK çürüttü. Yayınlanan videoda hastanede herhangi bir hasarın olmadığı net biçimde görünüyor.
TSK, bazı uluslararası basın kuruluşlarının "Hastaneyi vurdular" iddiasını yalanladı ve konu ile ilgili bir video paylaştı. İHA ile çekilen görüntülerde, vurulduğu iddia edilen hastanede herhangi bir hasarın olmadığı net biçimde görülüyor.
"PLANLI BİR ALGI ÇALIŞMASI"
TSK videoyu paylaşırken altına şu açıklamayı da koydu;
" Afrin kent merkezinde teröristler tarafından bina, tesis ve araçların yakıldığı, yıkıldığı, bunların içerisinde hastane binasının da olduğu, hastanede bulunan donanım ve malzemelerin teröristler tarafından söküldüğü, kullanılmaz hale getirildiği, bu tür olayların ve şehre verilen zararların Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğine dair uluslararası kamuoyunda algı yaratılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu tür olaylar terör örgütleri tarafından TSK hakkında olumsuz bir algı yaratılmak amacıyla planlı bir şekilde yapılmaktadır."
Kaynak: haberinburada
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