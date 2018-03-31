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TSK, Video Paylaşıp Duyurdu: Teröristler Yemek Hazırlığını Yarıda Bırakıp Kaçtı

TSK, VİDEO PAYLAŞIP DUYURDU: TERÖRİSTLER YEMEK HAZIRLIĞINI YARIDA BIRAKIP KAÇTI

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta sığınakların bulunduğu bölgeden paylaştığı videoda, teröristlerin yemeği yarıda bırakıp kaçtıkları görülüyor.

Tarih : 31 Mart 2018, 15:50
Puan Ver : Tsk, Video Paylaşıp Duyurdu: Teröristler Yemek Hazırlığını Yarıda Bırakıp Kaçtı(5/10)1

Genelkurmay Başkanlığınca paylaşılan videoda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta sığınakların bulunduğu bölgede teröristlerin yemek hazırlıklarını yarıda bırakıp kaçtıkları görülüyor.

8 SIĞINAK DAHA İMHA EDİLDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, komandolar, Hakurk bölgesinde terör yuvalarını temizlemeye devam ediyor.

Bugüne kadar 68 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, 8 sığınak daha imha edildi. 10 Mart'tan bugüne kadar bölgede imha edilen sığınak ve barınak sayısı 67'ye ulaştı.

MÜHİMMAT VE EYP ELE GEÇİRİLDİ

Sığınaklarda muhtelif ağır ve hafif silahlar ile bunlara ait mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

YEMEKLERİNİ YARIDA BIRAKIP KAÇIYORLAR

Paylaşılan videoda, sığınakların bulunduğu bölgede teröristlerin yemek hazırlıklarını yarıda bırakıp kaçtıkları görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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