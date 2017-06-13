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TSK:6 AYDA 981 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


TSK:6 AYDA 981 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 13 Haziran 2017, 09:40
Puan Ver : Tsk:6 Ayda 981 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(8/10)6


Genelkurmay Başkanlığı terörle mücadele operasyonlarına yönelik açıklama yaptı...



Açıklamaya göre 1 Ocak ila 12 Haziran 2017 tarihleri arasında; yurt içinde, 431'i ölü, 16'sı yaralı, 82'si yakalama olmak üzere toplam 529 terörist etkisiz hale getirildi...



Sınır ötesinde sürdürülen operasyonlarda da; 406'sı ölü, 46'sı yaralı olmak üzere toplam 452 terörist etkisiz hale getirildi.



Altı aylık sürede toplamda 981 terörist etkisiz hale getirilirken örgütten kaçan 157 terörist de teslim oldu...



1559 uzun namlulu silah, 61 Bixi, 38 Keskin Nişancı Tüfeği, tanksavar, havan ve füzelerinde bulunduğu 154 ağır silahla birlikte 557 bin 565 mühimmatta operasyonlarda ele geçirildi...



 



kaynak:kanalb








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