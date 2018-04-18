TSK'DA DEPREM! 3 BİN FETÖ'CÜ DAHA TESPİT EDİLDİ
Milli Savunma Bakanı Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapı deşifre ettiklerini belirterek, "Yeni KHK ile bunlar da ihraç edilecek" dedi.
Milli Savunma Bakanı Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup 3 bin kişinin deşifre olduğunu açıkladı.
"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KHK İLE BUNLAR DA İHRAÇ EDİLECEK"
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde KHK'yle bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik" dedi.
Kaynak: haberinburada
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