Milli Savunma Bakanı Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapı deşifre ettiklerini belirterek, "Yeni KHK ile bunlar da ihraç edilecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup 3 bin kişinin deşifre olduğunu açıkladı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KHK İLE BUNLAR DA İHRAÇ EDİLECEK"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde KHK'yle bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik" dedi.

Kaynak: haberinburada