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TSK'da deprem! 3 bin FETÖ'cü daha tespit edildi

TSK'DA DEPREM! 3 BİN FETÖ'CÜ DAHA TESPİT EDİLDİ

Milli Savunma Bakanı Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapı deşifre ettiklerini belirterek, "Yeni KHK ile bunlar da ihraç edilecek" dedi.

Tarih : 18 Nisan 2018, 22:10
Puan Ver : Tsk'da Deprem! 3 Bin Fetö'cü Daha Tespit Edildi(5/10)1

Milli Savunma Bakanı Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup 3 bin kişinin deşifre olduğunu açıkladı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KHK İLE BUNLAR DA İHRAÇ EDİLECEK"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde KHK'yle bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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