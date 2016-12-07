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tsk'dan el bab'a hava harekatı: tank imha edildi

TSK'DAN EL BAB'A HAVA HAREKATI: TANK İMHA EDİLDİ

Suriye'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ hedefleri, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edildi.

Tarih : 07 Aralık 2016, 11:02
Puan Ver : Tsk'dan El Bab'a Hava Harekatı: Tank İmha Edildi(9/10)10


Suriye'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ hedefleri, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edildi.



Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 106 günden bu yana sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin, sınırda konuşlu birlikler ve Türk jetleri tarafından ateş altına alınarak imha edildiği belirtildi. Harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, şöyle denildi:



"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından keşif ve gözetleme faaliyetleri sonucunda tespit edilen DEAŞ hedefleri topçu ve havan atışları ile imha edilmiştir. El Bab bölgesinde, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, bölgede tespit edilen ve DEAŞ terör örgütü tarafından kullanılan 4 barınma yeri, 3 karargah, 1 toplanma yeri ve 1 tank ateş altına alınarak imha edilmiştir.



 



kaynak:hürriyet








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