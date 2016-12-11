

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye'nin Bab, Bzagah ve Kabr al Mukri bölgelerinde, aralarında karargahların da bulunduğu terör örgütü DEAŞ'a ait 21 binayı, silah yüklü üç aracı, silah deposu ile tüneli imha etti, 9 teröristi etkisiz hale getirdi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.