TSK'DAN K. IRAK'A OPERASYON: 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan bölücü terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi, bir Doçka uçaksavar mevzisi imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında bulunan bölücü terör örgütü üyeleri tespit edildi.
kaynak:sabah
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