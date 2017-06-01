Melania Trump Oğluyla Birlikte Taşındı
İlk Üç Ayın Büyüme Oranları Açıklandı
Opel`in Zirvesinde İstifa İddiası!
Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak
Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı

TSK'DAN K. IRAK'A OPERASYON: 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


TSK'DAN K. IRAK'A OPERASYON: 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 01 Haziran 2017, 12:03
Puan Ver : Tsk'dan K. Irak'a Operasyon: 6 Terörist Öldürüldü(5/10)6


Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan bölücü terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi, bir Doçka uçaksavar mevzisi imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında bulunan bölücü terör örgütü üyeleri tespit edildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tsk  Dan  K  Irak  A  Operasyon  6  Terörist  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER