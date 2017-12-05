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TSK'dan Kediye İşkence Eden Caniye Ceza Geldi

TSK'DAN KEDİYE İŞKENCE EDEN CANİYE CEZA GELDİ

Orduevinde kediye işkence eden askerle ilgili bir karar da TSK'dan geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri, mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılan askere, disiplin cezası verdi.

Tarih : 05 Aralık 2017, 03:20
Puan Ver : Tsk'dan Kediye İşkence Eden Caniye Ceza Geldi(9/10)5

TSK, Erzincan Orduevinde kediye eziyet eden personele disiplin cezası verildiğini açıkladı.

"İNCELEME SONUÇLANDI, DİSİPLİN CEZASI VERİLDİ"

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, 3 Aralık tarihinde Erzincan Orduevi'nde meydana gelen ve sosyal medyada yer alan olayla ilgili olarak yapılan incelemenin sonuçlandığı bildirildi.

3'üncü Ordu Komutanlığı Disiplin Kurulu tarafından olaya neden olan personele 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu kapsamında uygun disiplin cezası verildiği, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kediye işkence eden caninin görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırmış ardından konu yargıya intikal etmişti. Söz konusu kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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